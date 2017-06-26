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Как тайфуны получают свои имена?

Комментарий специалиста
Фото: Wgomn.artpicks.ru Фото: Wgomn.artpicks.ru
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Метеоролог Дэн Коттловски объясняет, как работает система наименования ураганов и откуда пошла эта традиция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет. 

«Во время Второй Мировой войны США теряли корабли на западе Тихого океана из-за ураганов, — говорит Коттловски. — Проводилось много исследований, чтобы понять эти шторма, и сделать так, чтобы люди знали о них. Во время проекта военные начали давать им имена»

Коттловски объясняет, что изначально эти имена основывались на фонетическом алфавите военных. Однако с 1979 года Всемирная метеорологическая организация начала использовать повторяющуюся систему человеческих имен, чтобы стандартизировать процесс.

Система работает по-разному в зависимости от того, где образуется шторм.

Ураганы в Атлантическом бассейне получают имена на основании шести списков из 21 имени в алфавитном порядке (буквы Q, U, X, Y и Z пропускаются). Эти списки имеют шестилетнюю ротацию, поэтому каждый седьмой год метеорологи возвращаются к первому списку. Если за время одного ураганного сезона образуется более 21 урагана (в последний раз такое было в 2005 году), для наименования оставшихся штормов используется греческий алфавит.

В восточной части Тихого океана используют ту же самую цикличную систему списков; однако здесь списки состоят из 24 имен (пропущены только Q и U). Для каждой буквы используются отличные от атлантических имена, чтобы лучше представить традиции этого региона.

Исключение — центрально-восточная часть Тихого океана. Тайфуны в этом регионе называются на основе четырех 12-именных списков, и они получают имена один за другим, начиная новый список только тогда, когда предыдущий подошел к концу.

Чтобы получить имя, система должна иметь стабильные ветры скоростью 63 км/ч. Когда скорость ветра превышает 117 км/час, шторм официально называют ураганом. Штормы со скоростью ниже 62 км/ч называются тропическими депрессиями, которым не дают имена.

Решение убрать имя из ураганного списка принимается на ежегодной конференции Всемирной метеорологической организации. Полный список ураганных имен с разбивкой по бассейнам можно найти здесь.

Напомним, в конце 2015 года российские метеорологи также составили два списка по 25 имен для погодных систем на территории нашей страны, несущих потенциальную опасность.

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