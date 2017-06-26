​Во Владивостоке прыгающие по этажам велосипедисты отделались ушибами 15:33, 26 июня ​Во Владивостоке прыгающие по этажам велосипедисты отделались ушибами (Фото)
Микроавтобус совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 15:00, 26 июня Микроавтобус совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста
Приморский политолог рассказал о проблемах администрации края с «ДВ-гектарами» 14:48, 26 июня Приморский политолог рассказал о проблемах администрации края с «ДВ-гектарами» (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 26 понедельник
15:38
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
15:38
Журналисты РИА VladNews взялись за ножи Фото
15:22
«Луч» разгромил футбольный клуб из Минска
15:16
В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны
15:06
Во Владивостоке «отловили» почти 150 непослушных пешеходов Эксклюзив
15:00
Микроавтобус совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста
14:48
Приморский политолог рассказал о проблемах администрации края с «ДВ-гектарами» Эксклюзив
14:36
Домушник задержан в Приморье по «горячим следам»
14:27
Жители Приморья приняли участие в масштабной кулинарной битве Фото
14:21
Приморцев предупредили об опасностях Хаджа или Умры
14:13
Озеленители Владивостока продолжают ежедневно благоустраивать город
14:07
Как тайфуны получают свои имена?
14:02
Пожилой приморец задержан с оптовой партией наркотика во Владивостоке
13:49
Скоро появится новая профессия - «Управление ТОР»
13:37
Мать-алкоголичка не занималась воспитанием трехмесячного сына в Приморье
13:34
«Герой» погони со стрельбой во Владивостоке арестован на 12 суток
13:15
В приморской столице талантливой молодежи вручили премии «Молодежный вектор»
13:04
Владивостокский автолюбитель отправил женщину на больничный Эксклюзив
12:52
СМИ: В России ужесточается антикоррупционное законодательство
12:45
Летний кубок КВН города Владивостока достался команде ДВФУ «Какао-какао»
12:34
Во Владивостоке демонтируют трамвайные пути Фото
12:23
Сотрудника супермаркета в Приморье уволили за перчатку и ноготь в хлебе Фото
12:12
В центре Владивостока у автокрана отказали тормоза Эксклюзив
12:01
Спасатели ищут утонувшего в Приморье мужчину
11:52
ГИБДД: В погоне с владивостокцем-нарушителем никто не пострадал Эксклюзив
11:46
Житель Владивостока напал на полицейского и сбежал в Таиланд
11:37
Владивосток ярко отметил день М Фото
11:37
Приморская школьница срочно нуждается в помощи Фото
11:29
В Приморье за сутки потушили 10 возгораний
11:18
На федеральной трассе в Приморье продолжается капитальный ремонт
11:07
Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком во Владивостоке Эксклюзив
11:00
Один авиарейс из Владивостока задерживается
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны

Запомнят этот день ребята из пришкольного лагеря школы № 69
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В пришкольных лагерях Владивостока прошли мероприятия, посвященные памятной дате 22 июня: беседы, викторины, конкурсы рисунков, спортивные состязания. Также школьники приняли участие в городском торжественном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ», возложении цветов к Вечному огню и шествии со свечами памяти и скорби.

Запомнят этот день ребята из пришкольного лагеря школы № 69. Они посетили музей Боевой славы в Совете ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Первореченского района. Экскурсию по музею проводил участник Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин. Школьники не только могли увидеть военные экспонаты, размещённые в музейных витринах и на стендах, но и подержать их в своих руках. Ребята поблагодарили ветерана и пригласили его 2 сентября в свою школу на урок мужества, посвящённый окончанию Второй мировой войны.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Куда пойти во Владивостоке в выходные
11:07, 24 июня 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные

Вход на все мероприятия в рамках Дня молодёжи – свободный

Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка
07:15, 24 июня 2017 Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка

Программа мероприятий

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М
05:05, 24 июня 2017 Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М

Программа мероприятий

Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке
16:57, 23 июня 2017 Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Конец июня назбит разного сорта блокбастерами

Во Владивостоке скончался известный музыкант
13:31, 23 июня 2017 Во Владивостоке скончался известный музыкант

Прощание с покойным состоится 27 июня

Во Владивостоке стало больше художников
06:07, 23 июня 2017 Во Владивостоке стало больше художников

​В художественном колледже состоялась защита дипломных работ

Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56
16:18, 21 июня 2017 Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56

Музей будет открыт для бесплатного посещения три дня