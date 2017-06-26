В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны

Запомнят этот день ребята из пришкольного лагеря школы № 69

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В пришкольных лагерях Владивостока прошли мероприятия, посвященные памятной дате 22 июня: беседы, викторины, конкурсы рисунков, спортивные состязания. Также школьники приняли участие в городском торжественном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ», возложении цветов к Вечному огню и шествии со свечами памяти и скорби.

Запомнят этот день ребята из пришкольного лагеря школы № 69. Они посетили музей Боевой славы в Совете ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Первореченского района. Экскурсию по музею проводил участник Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин. Школьники не только могли увидеть военные экспонаты, размещённые в музейных витринах и на стендах, но и подержать их в своих руках. Ребята поблагодарили ветерана и пригласили его 2 сентября в свою школу на урок мужества, посвящённый окончанию Второй мировой войны.