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Микроавтобус совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста

Сотрудниками полиции проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в Дальнереченске. Девочка 9 лет двигалась по пешеходной дорожке. Пострадавшая выехала на место пересечения тротуара с проезжей частью, когда на нее совершил наезд микроавтобус под управлением мужчины. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что несовершеннолетняя была без сопровождения взрослых.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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