Микроавтобус совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста

Сотрудниками полиции проводится проверка

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в Дальнереченске. Девочка 9 лет двигалась по пешеходной дорожке. Пострадавшая выехала на место пересечения тротуара с проезжей частью, когда на нее совершил наезд микроавтобус под управлением мужчины.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что несовершеннолетняя была без сопровождения взрослых.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

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