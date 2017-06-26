Таксисты и водители автобусов попадаются на нарушениях ПДД в Приморье

Водители привлечены к административной ответственности

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Перевозчик», в ходе которой были выявлены нарушения ПДД, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров автомобилями такси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудниками полиции было пресечено около 500 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта. 57% нарушителей – водители такси. Среди наиболее распространенных нарушений ПДД превышение допустимой скорости движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки пассажиров. Все водители привлечены к административной ответственности.

По результатам осмотров транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров, выявлены технические неисправности и запрещена эксплуатация 60 неисправных автобусов.

На устранение недостатков, выявленных в ходе проверок технического состояния транспортных средств, выдано 20 предписаний. За нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечено 13 должностных и 1 юридическое лицо.

В целях профилактики происшествий на пассажирском транспорте подобные мероприятия проводятся сотрудниками Госавтоинспекции региона на регулярной основе.