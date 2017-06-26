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Домушник задержан в Приморье по «горячим следам»

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Ливадии, который сообщил о краже из частного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что днем, воспользовавшись отсутствием хозяина, неизвестный повредил входную дверь и проник в дом заявителя.

Злоумышленник похитил бытовую технику, которую впоследствии попытался сбыть.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 30-летнего ранее судимого соседа заявителя, который дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Задержанному грозит лишение свободы до шести лет. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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