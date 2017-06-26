Жители Приморья приняли участие в масштабной кулинарной битве

В субботу, 24 июня, состоялся проект «Готовим на веранде-2017», организованный «8 каналом» и радио «Лемма»

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Известный французский философ Брилья Саварен однажды заметил, что «….Судьба нации зависит от того, как она питается…». И, правда, питание всегда было, есть и останется важнейшей стороной жизни человека. А еще еда может сплачивать людей, дарить радость, азарт, общение и отличное настроение! И это - не пустые слова!

24 июня 2017 года на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» прошёл конкурс кулинарного мастерства «Готовим на веранде», организатором которого выступает «8 канал» и радио «Лемма».

В дружеском соревновании принимали участие 5 команд, которые были готовы пройти различные испытания – «Чак-чак», «Кулинарные профи», «Дяблики», «ToporOff» и «VladNews». Традиционно, участники заранее готовили девиз своей «банды», а также творческий номер, за который они могли получить дополнительный балл в свою копилку, тем самым, приблизиться к победе. Оценивало участников компетентное жюри: Диана Дениш маркетолог компании «Ратимир», Ирина Стрелкова - корреспондент радио «Лемма», коммерческий директор ООО «ИД БИЗНЕС КЕЙС» - Демид Кулик и Дмитрий Ковалёв - шеф-повар летней веранды развлекательного комплекса «Фабрика»

Поединок проводился в несколько этапов. Первый этап – приготовление салата, на которое отводилось 20 минут. Пока участники ваяли кулинарный шедевр, ведущий конкурса, Влад Ященко, провёл викторину от генерального спонсора – компании «Ратимир». За каждый правильный ответ, участники получали приятные подарки – наборы для пикника. Основным этапом состязания, стало приготовление мяса на гриле, на которое отводилось 50 минут. За это время, конкурсанты представили свой творческий номер. Например, «Кулинарные профи» (команда, состоящая из двух мужчин) рассказали стихотворение о том, как появился первый бутерброд. Команда «VladNews» подарила своим соперникам профессиональные фотографии, которые оставят память о мероприятии. Глава «ToporOff» показывал фокусы, вовлекая членов жюри, а «Дяблики» блестяще исполнили морскую песню. Лидером творческого отделения стала команда «Чак-чак», которые сочинили и исполнили песню о своём времяпрепровождение в развлекательном комплексе «Фабрика». Наконец, завершающим этапом кулинарного конкурса стало секретное задание от шеф-повара летней веранды развлекательного комплекса «Фабрика» - Дмитрия Ковалёва. Конкурсантам предстояло приготовить закуску в виде канапе. По итогу этапа зрители увидели итальянские гондолы, фруктовых лебедей, и даже «чернобыльских ежиков».

В течение всего конкурса участники испытывали неподдельное волнение, ведь каждому хотелось достойно выглядеть во время презентации своего коллектива и, конечно, во время дегустации блюд. Хоть набор продуктов, из которых необходимо было приготовить, был одинаковым для каждой команды, тем не менее - блюда были представлены самые разнообразные и по виду, и по названию, и по сложности приготовления.

Когда все этапы были позади, жюри удалилось для совещания. Каждой команде была присвоена своя номинация. Но, увы, победитель был выбран только один. Участники с нетерпением ждали объявления результатов. Наконец, ведущий объявил о начале награждения. Каждая команда получила диплом, подарок от генерального спонсора конкурса – компании «Ратимир», а именно сумки для пикника (сумка холодильник с посудой). Также участники получили продукцию от компании «КВЭН-20», - набор колбас из рыбы. Специальным призом от компании «Алокозай» были удостоены «Кулинарные профи» и «Дяблики». Победителем кулинарного поединка «Готовим на веранде-2017» единогласно была признана команда «Чак-чак», которая получила в подарок золотую тарелку от организаторов - «8 канала» и радио «Лемма». Особенно победителей порадовал главный подарок - набор продукции от компании «Ратимир»! Хочется отметить, что команда «Чак-чак» прибыла на конкурс из города Спасск-Дальний. Около трёх часов семья добиралась до места назначения, и не зря – победа оказалась за ними! По признанию победителей, они – давние поклонники радио «Лемма» и стараются не упускать возможность принять участие в подобных проектах.

Хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал участие во вкусном проекте «Готовим на веранде», который устроили для жителей Владивостока и Приморья радио «Лемма» и «8-й телеканал Владивосток». Благодаря таким вкусным и дружным конкурсам - наш мир становится интересней, полным прекрасных впечатлений, искренних эмоций и ярких красок. Также, «8 канал» и радио «Лемма» благодарят тех ,без кого сам конкурс не состоялся бы:

Генеральный партнёр конкурса - компания «РАТИМИР». Компания РАТИМИР – дальневосточный лидер мясной отрасли! Компания «Ратимир» открывает сезон пикников! Ратимир – пикник что надо! Участвуй в акции на сайте ратимир-пикник.рф и выигрывай мяса сколько унесешь! Угадывай вес, сколько смог поднять мяса Мирошниченко Александр – самый сильный человек на Дальнем Востоке с 2014 года! и получай главный приз – мяса сколько унесешь!

Партнёр конкурса – компания «АлокозАй».Чай торговой марки «АлокозАй»- это исключительный купаж из превосходных, собранных вручную чайных листьев, выращенных на Цейлоне. Чай изготавливается из чистейшего природного сырья, не содержит химических добавок, что наделяет продукт неповторимым ароматом и насыщенным вкусом. В ассортименте чаев торговой марки Alokozay присутствуют классические черный и зеленый чаи, а также вкусовые и фито чаи. Приятного Вам чаепития!

Партнёр конкурса – компания «КВЭН-20». Находкинский завод КВЭН гордится качеством своих продуктов. Сегодня КВЭН представляет вам рыбные колбасы ТОкимо – колбасы из белой и красной рыбы, а так же из кальмара торговой марки «Токимо». Это вкусный, полезный, натуральный продукт!! Вы можете оценить высокое качество рыбных колбас «Токимо» по вкусу и консистенции. Продукт создают на основе высококачественного рыбного фарша.

Партнёр конкурса – Сеть мебельных гипермаркетов Азбука Мебели

Ну, и, конечно же, конкурс «Готовим на веранде-2017» прошёл в очень красивом месте – на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика»!!!