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Приморцев предупредили об опасностях Хаджа или Умры

Памятка Центра гигиены и эпидемиологии региона: о ближневосточном респираторном синдроме, гриппе и ОРВИ
Фото: mahalla1.ru Фото: mahalla1.ru
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Приморский Центр гигиены и эпидемиологии выпустил памятку для паломников, совершающих Хадж или Умру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Грипп –воздушно-капельная вирусная инфекция. Источником инфекции является больной человек в течение 7 дней от начала заболевания. Вирус гриппа очень быстро распространяется. При чихании, кашле и даже разговоре из носоглотки больных в окружающую среду выбрасываются частицы слюны и мокроты вместе с вирусами гриппа.

Если больной прикроется носовым платком во время чихания, то количество выбрасываемых в воздух аэрозольных частиц снизится в 10-70 раз, а при использовании марлевой повязки вирус и вовсе не выделяется в окружающую среду.

Возможна передача вирусов через предметы личной гигиены и посуду.

Болезнь начинается внезапно: повышается температура до 38-40 0С, появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.

Что делать, если вы заболели?

При появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и следуйте всем рекомендациям врача. Категорически запрещено заниматься самолечением и беспечно относиться к болезни.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ необходимо:

- Принимать витаминно-минеральные комплексы, витамины А, С, В, сироп из плодов шиповника, употреблять в пищу продукты, содержащие фитонциды – лук, чеснок;

- Соблюдать правила личной гигиены. Возьмите себе за правило, как можно чаще тщательно мыть (или обрабатывать антисептиком) руки, особенно после соприкосновений с ручками дверей, уборными. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот;

- Применяйте одноразовые медицинские маски! Причем одевать ее стоит как раз на больного человека, чтобы исключить попадание в пространство крупных частиц слюны при кашле и чихании.

Основная мера профилактики гриппа – ВАКЦИНАЦИЯ!!! Развитие иммунитета начинается уже со 2-го дня после прививки и достигает максимума на 15 - 30-й день.

Ели вы планируете совершение Хаджа или Умру, узнайте у врача какие профилактические прививки необходимо сделать!

Профилактика новой коронавирусной инфекции

(памятка для паломников, совершающих Хадж или Умру)

В мире продолжают регистрироваться случаи заболеваний ближневосточным респираторным синдромом (БВРС – КоВ), вызванные новым коронавирусом. Новый коронавирус не похож ни на один из известных вирусов. Пока против него не нашли ни эффективной прививки, ни лекарств. По мнению учёных, короновирусная инфекция передаётся от человека к человеку при длительном тесном контакте.

Инкубационный период − около недели (возможен – до 14 дней).

Заболевание проявляется тяжелым респираторным синдромом, в большинстве случаев – пневмонией, сопровождается диареей и повышенной температурой.

Следует помнить, что фоновые серьезные болезни (например, такие хронические болезни, как диабет, хронические легочные заболевания, иммунодефицит) могут повысить вероятность заболевания БВРС – КоВ, поэтому перед совершением паломничества на Хадж или Умру необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы проанализировать риск развития заболеваний и получить рекомендации относительно профилактики.

В целях профилактики короновирусной инфекции настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила:

- при кашле и чихании прикрывайте Ваш рот и нос медицинской маской, платком, рукавом, а не ладонями; сразу после использования выбрасывайте использованный платок в мусорное ведро с крышкой с последующим мытьем рук;

- уведомляйте о заболевании медицинский персонал или местные медико-санитарные службы;

- сводите к минимуму свои контакты с окружающими, чтобы не допустить их заражения;

- мойте руки до, во время и после приготовления еды, до того, как Вы принимаете пищу, после пользования туалетом, после общения с животными;

- мойте руки с мылом под проточной водой или используйте дезинфицирующее средство для рук на основе спирта;

Рекомендуется, по возможности, воздержаться от поездок в регионы, неблагополучные по заболеваемости ближневосточным респираторным синдромом (Королевство Саудовская Аравия, Великобритания, Тунис, Италия, Катар, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты) за исключением тех случаев, когда выезд обусловлен крайней необходимостью!

Всем, возвращающимся из поездок в страны Ближнего Востока, при появлении признаков респираторных заболеваний, необходимо незамедлительно обращаться к врачу!

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