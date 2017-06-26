Озеленители Владивостока продолжают ежедневно благоустраивать город

Красочные клумбы и цветники радуют жителей и гостей приморской столицы своим цветением с ранней весны

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В ежедневном режиме городские озеленители продолжают свою работу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Специалисты высаживают новую рассаду цветов, ухаживают за клумбами и цветниками, осуществляют формовочную обрезку кустарников, а также выполняют множество других работ.

Как рассказали в муниципальном учреждении «Содержание городских территорий», сейчас городские озеленители заняты в прополке клумб и цветников от сорняков. Там, где это необходимо, досаживают цветочную рассаду. Кроме этого, активно ведется работа по покосу травы на газонах и откосах во всех уголках города.

Стоит отметить, что красочные клумбы и цветники радуют жителей и гостей приморской столицы своим цветением с ранней весны и до поздней осени. Город украшают более 400 тысяч цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии и других.