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Скоро появится новая профессия - «Управление ТОР»

Программа разработана московским Государственным университетом управления и ДВФУ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соответствующая программа разработана Государственным университетом управления (Москва) и Дальневосточным федеральными университетом (Владивосток).

Сегодня в дальневосточном регионе действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 проекта строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Как отметили в АРЧК ДВ, через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тысяч специалистов.

- К 2020 году в Дальневосточном округе будет создано 80 тысяч новых рабочих мест, более 45 тысяч из них – в рамках территорий опережающего развития. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды. Готовить такие кадры будут по специальной программе, разработанной нами совместно с Государственным университетом управления и ДВФУ, - сказал глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров «Управление предприятиями ТОР» направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках территорий опережающего развития. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития. Планируется, что практику студенты будут проходить на предприятиях ТОР, с возможным последующим трудоустройством.

В дальнейшем планируется также развитие механизма целевого обучения студентов с 3-4 курса для дальневосточных компаний. Эта программа обеспечит молодыми высококвалифицированными кадрами ключевых работодателей ДФО, подчеркнули в АРЧК ДВ.

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