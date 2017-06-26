Мать-алкоголичка не занималась воспитанием трехмесячного сына в Приморье

Малыш был изъят их семьи

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Жительница Артема не исполняла обязанности по воспитанию малолетнего ребенка, в результате чего малыш был изъят из семьи и помещен в педиатрическое отделение Дома ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 27-летняя жительница Артема, имея на иждивении трехмесячного сына, систематически употребляет алкогольные напитки, ведет антиобщественный образ жизни. Женщина неоднократно подвергалась административному наказанию за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах. Она подолгу отсутствует дома, оставляет малолетнего ребенка на иждивение родственников. Мальчик проживает без документов, так как до сих пор не оформлено свидетельство о рождении.

Ребенок изъят из семьи и помещен в педиатрическое отделение Дома ребенка.

Известно, что ранее жительница Артема была лишена родительских прав в отношении старшей дочери. Со слов женщины, отношений с 3-летней девочкой она не поддерживает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В отношении фигурантки избрана мера пресечения – обязательство о явке.

В настоящее время документы направлены в суд на лишение фигурантки уголовного дела родительских прав.