«Герой» погони со стрельбой во Владивостоке арестован на 12 суток

29-летний житель приморской столицы не отреагировал на законное требование об остановке

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace арестован на 12 суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД Владивостока, в субботнем ДТП на Океанском проспекте, произошедшем во время погони с нарушителем ПДД на микроавтобусе Toyota Hiace, по счастливой случайности никто не пострадал.

Напомним, 29-летний житель приморской столицы не отреагировал на законное требование об остановке со стороны сотрудников полиции, в результате чего все обернулось погоней: от перекрестка Алеутская-Светланская на остров Русский через Океанский проспект. Нарушитель был остановлен с помощью стрельбы из табельного оружия.

В ходе погони нарушитель совершил ДТП с автомобилем на Океанском проспекте - но это его не остановило.

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