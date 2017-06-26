Журналисты РИА VladNews взялись за ножи

Редакция приняла участие в кулинарном поединке

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В минувшую субботу во Владивостоке на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» состоялся кулинарный поединок «Готовим на веранде-2017», организатором которого выступил VIII канал совместно с радио «Лемма», сообщает РИА VladNews.

Сотрудники РИА VladNews не смогли пропустить такое событие и решили также принять участие и побороться за главный приз – золотую тарелку. Облачившись в фирменные фартуки и колпаки, журналисты информационного агентства взялись за ножи.

Всем участникам нужно было подготовить название своей команды и девиз. С названием долго не думали и зарегистрировались как «Вкусные новости», ведь мы, как никто другой, знаем, как правильно "вкусно" подать новости читателям.

В ходе кулинарного поединка нужно было приготовить три блюда: салат, мясо и сюрприз от шеф-повара. Команда применила смекалку, и на столах жюри появлялись салат «Санкционный» - аналог «Греческого» салата, мясо «Отдых на пляже». Кстати, девушкам нашего агентства впервые пришлось самим придумывать маринад для мяса. Все блюда, поданные жюри, были красиво украшены.

Третье блюдо до последнего оставалось сюрпризом для участников. Шеф-повар развлекательного комплекса «Фабрика» сам дал задание командам – приготовить четыре вида канапе из оставшихся продуктов. Команда «Вкусные новости» и здесь с легкостью справилась с поставленной задачей. На белой тарелке появились парусники и «маяки», блюдо получило название «Парусная регата».

Стоит отметить, что время на приготовление каждого блюда было ограничено. Однако для РИА VladNews это не стало помехой. Оригинальные названия кулинарных творений, красиво оформленные блюда, а также дружная и сплоченная работа – настоящая победа в поединке.

В кулинарном поединке «Готовим на веранде – 2017» наше информационное агентство получило номинацию «Новостная пища».