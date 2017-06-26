В приморской столице талантливой молодежи вручили премии «Молодежный вектор»

Финальным аккордом насыщенного и яркого Дня молодежи во Владивостоке стало чествование обладателей премий «Молодежный вектор». Вчера, 24 июня, заслуженные награды талантливым молодым горожанам вручили заместитель главы администрации приморской столицы Наталья Мальцева и депутат Думы города Владивостока Ольга Забелина. Торжественная церемония состоялась на сцене Спортивной набережной.
«Премия «Молодежный вектор» – это не просто награда и признание. Это аванс для дальнейших достижений, новых и смелых идей. Это только первый шаг на том большом пути, который вам ещё предстоит пройти, – обратилась к присутствующим Наталья Мальцева. – Поздравляю вас с Днем молодежи! Во Владивостоке живет талантливая, яркая и неравнодушная к судьбе города молодежь. Вы трудолюбивые и энергичные, волевые и по-хорошему дерзкие, верьте в себя и добивайтесь еще более высоких результатов! Новых успехов, с праздником!».
Знак получили 25 молодых людей от 14 до 30 лет. Они стали обладателями внушительного денежного поощрения, а это не много не мало – 25 000 рублей. В их числе:
|1.
|Кристина Александрова
|специалист отдела экологического просвещения «Приморского океанариума»
|2.
|Вячеслав Андронов
|курсант 5 курса ТОВВМУ им. С.О. Макарова; заместитель руководителя Военно-исторического центра «Морская душа»
|3.
|Марина Баженова
|менеджер координационного образовательного центра ««Мой Океан» Приморский край» Всероссийского детского центра «Океан»
|4.
|Софья Будянская
|ученица лицея информационных технологий ДВФУ; видео-оператор и танцор-исполнитель танцевальных видео-уроков «Полезности» и «Base Is»; преподаватель ритмики, координации и жонглирования в танцевальной студии «Пластик-А»
|5.
|Александра Виноградова
|педагог дополнительного образования муниципального центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков, художественный руководитель Экологического театрального центра «Зеленый вихрь»
|6.
|Галина Гилёва
|Заместитель председателя Приморской Краевой организации «Российский союз молодежи»
|7.
|Вероника Гладченко
|резидент организации «Клуб умных игр»
|8.
|Александра Егорцева
|член общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока
|9.
|Ульяна Загибалова
|журналист городского интернет-журнала «Владивосток – 3000»
|10.
|Глеб Заря
|член оргкомитета Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга»
|11.
|Илья Захаров
|член краевой молодежной общественной организации «Приморский клуб веселых и находчивых»
|12.
|Владимир Ким
|руководитель студии онлайн вещания Midnight Studio; организатор киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge, член регионального отделения федерации киберспорта России
|13.
|Есения Кобесова
|руководитель волонтерского клуба «Стриж» Дворца детского творчества г. Владивостока
|14.
|Вера Козак
|специалист «Центра волонтеров ВГУЭС»
|15.
|Илья Кропачев
|участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
|16.
|Александра Кульжинская
|координатор отделения общественного движения «Волонтеры-медики» ТГМУ Минздрава России; руководитель «Ассоциации молодых стоматологов»
|17.
|Виктория Лазаренко
|руководитель и тренер психосоциальных тренингов молодежного тренинг-центра ДВФУ «Равный равному»
|18.
|Роман Метревели
|Глава клуба исторической реконструкции «Гарнизон». Организатор фестиваля исторической реконструкции "Владивостокская крепость"
|19.
|Светлана Нестерова
|руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети»
|20.
|Дарья Савина
|директор по развитию, организационным вопросам и куратор проектов федерации капоэйры Владивостока
|21.
|Ольга Аристова
|арт-директор молодежной библиотеки «Бук»
|22.
|Алексей Федорищев
|участник объединения «Медиалекториум»
|23.
|Алина Черниговская
|член совета и координатор творческих и информационно-медийных мероприятий Общероссийской общественной организации «Российский Союза Молодежи»
|24.
|Алина Швед
|координатор волонтеров Региональной общественной организации «Приморский центр развития добровольчества».
|25.
|Анна Шемчук
|председатель Приморской краевой молодежной общественной организации «Волонтер Приморья»; руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
Все они внесли значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока.
«Само существование таких премий позволяет показать молодёжи, что позитивная активность на благо города – это престижно. Большие слова благодарности всем ее организаторам, спасибо за поддержку родным, друзьям и коллегам. Поздравляю других лауреатов, вместе мы делаем Владивосток еще лучше!», – отметил Владимир Ким, лауреат премии.
Напомним, что лауреатов премий выбирал экспертный совет. В составе экспертов - деятели культуры, образования, молодежной политики, представители городской думы и администрации Владивостока.
Завершили вечернюю программу Дня молодежи выступления групп «ЛюSEA», Starcardigan и вечеринка в стиле «DJ батл».
Для информации:
Премия «Молодежный вектор» инициирована в 2013 году главой Владивостока Игорем Пушкаревым как форма поощрения талантливых и творческих молодых людей, труд и идеи которых приносят пользу городу. Более подробная информация в специальной вкладке на сайте администрации Владивостока.