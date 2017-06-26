В приморской столице талантливой молодежи вручили премии «Молодежный вектор»

Список обладателей знака

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Финальным аккордом насыщенного и яркого Дня молодежи во Владивостоке стало чествование обладателей премий «Молодежный вектор». Вчера, 24 июня, заслуженные награды талантливым молодым горожанам вручили заместитель главы администрации приморской столицы Наталья Мальцева и депутат Думы города Владивостока Ольга Забелина. Торжественная церемония состоялась на сцене Спортивной набережной.

«Премия «Молодежный вектор» – это не просто награда и признание. Это аванс для дальнейших достижений, новых и смелых идей. Это только первый шаг на том большом пути, который вам ещё предстоит пройти, – обратилась к присутствующим Наталья Мальцева. – Поздравляю вас с Днем молодежи! Во Владивостоке живет талантливая, яркая и неравнодушная к судьбе города молодежь. Вы трудолюбивые и энергичные, волевые и по-хорошему дерзкие, верьте в себя и добивайтесь еще более высоких результатов! Новых успехов, с праздником!».

Знак получили 25 молодых людей от 14 до 30 лет. Они стали обладателями внушительного денежного поощрения, а это не много не мало – 25 000 рублей. В их числе:

1. Кристина Александрова специалист отдела экологического просвещения «Приморского океанариума» 2. Вячеслав Андронов курсант 5 курса ТОВВМУ им. С.О. Макарова; заместитель руководителя Военно-исторического центра «Морская душа» 3. Марина Баженова менеджер координационного образовательного центра ««Мой Океан» Приморский край» Всероссийского детского центра «Океан» 4. Софья Будянская ученица лицея информационных технологий ДВФУ; видео-оператор и танцор-исполнитель танцевальных видео-уроков «Полезности» и «Base Is»; преподаватель ритмики, координации и жонглирования в танцевальной студии «Пластик-А» 5. Александра Виноградова педагог дополнительного образования муниципального центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков, художественный руководитель Экологического театрального центра «Зеленый вихрь» 6. Галина Гилёва Заместитель председателя Приморской Краевой организации «Российский союз молодежи» 7. Вероника Гладченко резидент организации «Клуб умных игр» 8. Александра Егорцева член общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока 9. Ульяна Загибалова журналист городского интернет-журнала «Владивосток – 3000» 10. Глеб Заря член оргкомитета Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга» 11. Илья Захаров член краевой молодежной общественной организации «Приморский клуб веселых и находчивых» 12. Владимир Ким руководитель студии онлайн вещания Midnight Studio; организатор киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge, член регионального отделения федерации киберспорта России 13. Есения Кобесова руководитель волонтерского клуба «Стриж» Дворца детского творчества г. Владивостока 14. Вера Козак специалист «Центра волонтеров ВГУЭС» 15. Илья Кропачев участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 16. Александра Кульжинская координатор отделения общественного движения «Волонтеры-медики» ТГМУ Минздрава России; руководитель «Ассоциации молодых стоматологов» 17. Виктория Лазаренко руководитель и тренер психосоциальных тренингов молодежного тренинг-центра ДВФУ «Равный равному» 18. Роман Метревели Глава клуба исторической реконструкции «Гарнизон». Организатор фестиваля исторической реконструкции "Владивостокская крепость" 19. Светлана Нестерова руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети» 20. Дарья Савина директор по развитию, организационным вопросам и куратор проектов федерации капоэйры Владивостока 21. Ольга Аристова арт-директор молодежной библиотеки «Бук» 22. Алексей Федорищев участник объединения «Медиалекториум» 23. Алина Черниговская член совета и координатор творческих и информационно-медийных мероприятий Общероссийской общественной организации «Российский Союза Молодежи» 24. Алина Швед координатор волонтеров Региональной общественной организации «Приморский центр развития добровольчества». 25. Анна Шемчук председатель Приморской краевой молодежной общественной организации «Волонтер Приморья»; руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Все они внесли значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока.

«Само существование таких премий позволяет показать молодёжи, что позитивная активность на благо города – это престижно. Большие слова благодарности всем ее организаторам, спасибо за поддержку родным, друзьям и коллегам. Поздравляю других лауреатов, вместе мы делаем Владивосток еще лучше!», – отметил Владимир Ким, лауреат премии.

Напомним, что лауреатов премий выбирал экспертный совет. В составе экспертов - деятели культуры, образования, молодежной политики, представители городской думы и администрации Владивостока.

Завершили вечернюю программу Дня молодежи выступления групп «ЛюSEA», Starcardigan и вечеринка в стиле «DJ батл».

Для информации:

Премия «Молодежный вектор» инициирована в 2013 году главой Владивостока Игорем Пушкаревым как форма поощрения талантливых и творческих молодых людей, труд и идеи которых приносят пользу городу. Более подробная информация в специальной вкладке на сайте администрации Владивостока.