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СМИ: В России ужесточается антикоррупционное законодательство

Предполагается ввести понятия "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Госдума РФ планирует ужесточить наказание за дачу и получение взятки; среди уголовно наказуемых деяний может появиться понятие "неимущественная взятка", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом пишет в понедельник газета "Известия". Соответствующие поправки в УК РФ подготовил думский Комитет по безопасности и противодействию коррупции, сообщает газета со ссылкой на автора законопроекта - зампредседателя комитета Анатолия Выборного.

"Наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения свободы, а под действие УК попадут и третейские судьи: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы", - говорится в публикации.

По данным издания, поправки планируется внести в статьи УК РФ, которые касаются злоупотребления полномочиями (ст. 202), коммерческого подкупа (ст. 204), дачи и получения взятки (ст. 290 и ст. 291). Авторы законопроекта предлагают дополнить их новыми понятиями - "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

"Это могут быть взаимовыгодные услуги - например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности", - пояснил Выборный.

По данным газеты, на законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда; инициативу депутатов поддержала и Генеральная прокуратура РФ.

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