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Общество

Летний кубок КВН города Владивостока достался команде ДВФУ «Какао-какао»

В эту субботу центр Владивостока превратился в город молодежи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

24 июня Владивосток отмечал долгожданный праздник молодежи – «День М», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках его празднования на сцене Спортивной набережной состоялся традиционный летний кубок КВН.

В мероприятии приняли участие лучшие школьные и студенческие команды, среди них: «Какао-какао» (Дальневосточный федеральный университет), «Анархия» (г. Артем), «Ничего хорошего» (школа № 66 г. Владивостока), «КосмоКоты» (школа № 66 г. Владивостока), «V.I.P» (г. Владивосток), «Сборная Кореи» (г. Владивосток), «Чак – чак Норрис» (ДВФУ), «Рыцари баяна» (г. Владивосток), «Ламбада» (ДВФУ), «Твой столь» (г. Владивосток), «Макароны по-флотски» (ТОВВМУ им. С.О. Макарова).

Самыми веселыми и находчивыми в этом году стали участники команды «Какао-какао» из ДВФУ, им и достался главный приз – ноутбук. Второе место заняли ребята из группы «Твой стиль», третье – сборная «Макароны по-флотски».

Как отметили в управлении по делам молодежи, летний кубок КВН во Владивостоке – традиционное городское мероприятие. Лучшие команды приморской столицы и других городов края представляют свои выступления на суд зрителей и жюри. Традиционно в кубке принимают участие не только взрослые, но и школьные команды КВН – представители городской школьной лиги КВН Владивостока.

Напомним, в эту субботу центр Владивостока превратился в город молодежи – здесь было организовано множество ярких и динамичных площадок в формате фестиваля молодежных инициатив.

В программе праздника были традиционные соревнования на лодках класса «Дракон», показательные выступления аниматоров «Азот-крио шоу» с использованием азота, молодыми фотографами был представлен проект «Фотосушка», все желающие роллеры участвовали в соревнованиях «Роллер бум», а комики – в первом во Владивостоке кубке города по комедийному жанру «Stand-up».

Все горожане, пришедшие на «День М», могли подкрепиться на «Фудкорте» и принять участие в мастер-классах рестораторов и шеф-поваров. Для любителей компьютерных и настольных игр развернулась киберспортивная зона, ярким финалом которой стал «Косплей дефиле». Также в рамках «Дня М» прошли уличные выступления танцоров и музыкантов на площадке «Ритмы улиц», соревнования по экстремальным видам спорта, летний кубкок КВН, вручение премии «Молодежный вектор» и другие яркие мероприятие на любой вкус и возраст.

«Во Владивостоке всегда ярко и красиво отмечают День молодежи, спасибо организаторам за замечательное настроение! Пришла на праздник с дочкой, рады такой насыщенной программе, – рассказала жительница приморской столицы Анастасия Хван. – Если бы меня спросили, какой я хотела бы быть всю жизнь, я бы ответила: молодой и здоровой. Уверена, все это в моих руках. Каждый из нас, если будет заниматься своим здоровьем, может быть здоровым. А молодость – это состояние души. Поэтому этот праздник – он общий. Желаю всем владивостокцам оставаться в душе молодыми и открытыми миру!».

Организатор Дня молодежи во Владивостоке – администрация города. О том, как прошел праздник, также можно узнать из социальных сетей, набрав в них хэштег (метку) #деньМ2017. 

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