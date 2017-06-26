Во Владивостоке демонтируют трамвайные пути

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на Народном проспекте демонтируют трамвайные пути, сообщает корреспондент РИА VladNews. Работы по демонтажу начались еще в ночь с субботу на воскресенье.

На подготовительном этапе дорожным работникам необходимо срезать слой асфальта, который примыкает к путям. Все основные работы ведутся ночью, однако с началом активного этапа демонтажа пропускная способность Народного проспекта на участке проведения ремонтных работ снизилась.

Планируется, что уже в этом году на этом участке трассы будут убраны все рельсы.

На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

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