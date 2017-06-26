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Фоторепортажи

Во Владивостоке демонтируют трамвайные пути

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на Народном проспекте демонтируют трамвайные пути, сообщает корреспондент РИА VladNews. Работы по демонтажу начались еще в ночь с субботу на воскресенье.

На подготовительном этапе дорожным работникам необходимо срезать слой асфальта, который примыкает к путям.  Все основные работы ведутся ночью, однако с началом активного этапа демонтажа пропускная способность Народного проспекта на участке проведения ремонтных работ снизилась.

Планируется, что уже в этом году на этом участке трассы будут убраны все рельсы. 

На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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