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Приморская школьница срочно нуждается в помощи

Стоимость билетов туда и обратно 52000 рублей
Фото: Фото:
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

С 2016 года 14-летняя Дарина Крон лечилась от гайморита и перенесла несколько операций. Во время последней образец ткани отправили на гистологию. В феврале 2017 Дарине поставили диагноз Т-клеточная лимфома, вторая стадия. Слово "рак" в семье Дарины не говорят. В свои четырнадцать Дарина утешает и успокаивает маму. А мама рассказывает, как тяжело было, когда после первой химии стали выпадать волосы - как раз за несколько дней до дня рождения Дариши, и плачет. 

По заключению комиссии ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дарине показано проведение трансплантации костного мозга при наличии ремиссии. Родной брат Дарины Максим с большой вероятностью подойдёт в качестве донора. Анализы крови Дарины и Максима уже доставили в ННПЦ. Их стоимость 60600 рублей, это огромная сумма для семьи девочки.
Уже в июле Дарина должна пройти лучевую терапию в Российском научном центре рентгенрадиологии в Москве. Стоимость билетов туда и обратно для Дарины и мамы 52000 рублей.

Мы объявляем сбор 112600 руб!

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