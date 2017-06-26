Сотрудника супермаркета в Приморье уволили за перчатку и ноготь в хлебе

Проведено служебное расследование

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

По факту обнаружения покупателем в хлебобулочном изделии куска перчатки и ногтя проведено служебное расследование, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел в городе Фокино. Девушка купила в местном ТЦ хлеб, а после обнаружила в нем куски перчаток и ноготь. Менеджер производства супермаркета сообщил корреспонденту агентства, что по обращению покупателя проведено служебное расследование.

"В ходе расследования установлены виновные в данном факте, сотрудник уволен. Приносим свои извинения. Усилен контроль за выпуском продукции на каждом этапе производства", - сообщил собеседник агентства.

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