В центре Владивостока у автокрана отказали тормоза

Пострадал водитель "подвернувшейся" тяжеловозу легковушки

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В центре Владивостока у автокрана Tadano отказали тормоза: ЧП произошло утром около 07:25, когда спецтранспорт двигался с улицы Алеутской в сторону улицы Пограничной, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За рулем автомобиля находился мужчина 1958 года рождения.

Произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. 22-летний водитель легковушки получил травмы правой руки и был направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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