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В центре Владивостока у автокрана отказали тормоза

Пострадал водитель "подвернувшейся" тяжеловозу легковушки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В центре Владивостока у автокрана Tadano отказали тормоза: ЧП произошло утром около 07:25, когда спецтранспорт двигался с улицы Алеутской в сторону улицы Пограничной, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За рулем автомобиля находился мужчина 1958 года рождения.

Произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. 22-летний водитель легковушки получил травмы правой руки и был направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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