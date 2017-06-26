Спасатели ищут утонувшего в Приморье мужчину

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Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Приморские спасатели ищут пропавшего мужчину в районе посёлка Новошахтинский, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Обращение с просьбой оказать помощь в проведении водолазных работ для поиска мужчины 1971 года рождения поступило еще 24 июня. По предварительной информации, мужчина утонул в озере в районе поселка Новошахтинский, Михайловский район. Михайловского района.

Для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ убыла поисково-водолазная группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России. Спасатели прибыли на место и приступили к проведению поисково-водолазных работ. До вечера водолазы спускались под воду четыре раза, обследовано 400 м2 дна водоема и 500 м береговой черты.

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