Житель Владивостока напал на полицейского и сбежал в Таиланд

Злоумышленник депортирован обратно в Россию

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден в июле 2015 года за применение физической силы в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Подсудимому было назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы.

Однако осужденный от назначенного наказания уклонился, он был объявлен в федеральный розыск.

В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Тайланда в городе Бангкоке.

Злоумышленник было депортирован в России и в настоящее время он находится в СИЗО Москвы.