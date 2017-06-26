Житель Владивостока напал на полицейского и сбежал в Таиланд

Житель Владивостока осужден в июле 2015 года за применение физической силы в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Подсудимому было назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы.
Однако осужденный от назначенного наказания уклонился, он был объявлен в федеральный розыск.
В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Тайланда в городе Бангкоке.
Злоумышленник было депортирован в России и в настоящее время он находится в СИЗО Москвы.