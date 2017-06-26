Владивосток ярко отметил день М

В минувшую субботу Владивосток ярко отпраздновал День российской молодежи, сообщает РИА VladNews.
Для гостей и жителей города работали порядка 15 тематических площадок.
На мероприятии побывал фотокорреспондент газеты «Владивосток».
В минувшую субботу Владивосток ярко отпраздновал День российской молодежи, сообщает РИА VladNews.
Для гостей и жителей города работали порядка 15 тематических площадок.
На мероприятии побывал фотокорреспондент газеты «Владивосток».
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