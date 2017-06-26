Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком во Владивостоке

Кроме 3-летней девочки травмы получили двое мужчин

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ДТП на улице Шилкинской во Владивостоке: кроме 3-летнего ребенка, в аварии пострадали еще два человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение двух автомобилей произошло в субботу, 24 июня, около 08:50. За рулем автомобиля Nissan Cedric находился 20-летний молодой человек (по свидетельствам очевидцев, парень был "подшофе"). Седан двигался со стороны проспекта Красного Знамени в сторону улицы Всеволода Сибирцева.

По предварительным данным, в районе дома №11"А", строение 7 по улице Шилкинской молодой человек не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi Pajero, за рулем которого был 34-летний мужчина. Внедорожник в тот момент двигался в попутном седану направлении по левой полосе.

Пострадали все, кто находился в Mitsubishi. 3-летнюю девочку увезли в больницу с ушибленной раной лица, водитель получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга (направлен на амбулаторное лечение), а 54-летний мужчина-пассажир получил ушиб грудной клетки.

Детали ДТП выясняются.

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