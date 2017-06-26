На федеральной трассе в Приморье продолжается капитальный ремонт

Край готовится к пляжному сезону

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается капитальный ремонт автодороги Артем-Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что уже с апреля на дорогах края был проведен ямочный ремонт. Было уложено более 1,3 тысячи тонн асфальта, это полностью выполненный норматив в рамках содержания данной дороги. Особо пристальное внимание было уделено дороге в Ливадию, где ямочный ремонт провели в районе поселков Южно-Морской, Анна и Ливадия.

С начала недели специалисты приступили к капитальному ремонту дороги до Находки. В настоящее время работы начались в Шкотовском районе. Перед дорожниками стоит задача отремонтировать как нижнюю дорогу до Находки, так и верхнюю – через Партизанск.

В настоящее время рабочие трудятся на участках дороги Артем-Находка в районе Смоляниново, Романовки и Речицы. В ремонтных работах задействовано более 30 человек и более 15 единиц техники. Производится вскрытие пучин для дальнейшей замены дорожного полотна.