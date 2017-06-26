Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 26 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
224МП Владивосток - Заводской 12:35
224МП Владивосток - Заводской 17:30
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 26 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
224МП Владивосток - Заводской 12:35
224МП Владивосток - Заводской 17:30
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