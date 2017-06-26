Владивостокский фотограф НЮ рассказал о том, как полюбить свое тело

Как поверить в себя и полюбить свое тело

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Фотография в стиле ню – честнее, а еще более чиста и целомудренна, чем съемка в нижнем белье, например. В этих, на первый взгляд, противоречивых и парадоксальных тезисах уверен фотограф Игорь Егоров, который вместе со своей женой и ассистенткой Полиной Егоровой дал интервью сайту Yourlife.pro.

«…однажды я снимал ню девушку-психотерапевта, которая сказала, что это ей нужно, чтобы победить своих демонов. Многие после подобной съемки пишут, благодарят, говорят, что теперь им легче поверить в себя, полюбить свое тело».

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