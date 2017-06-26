Житель Владивостока на микроавтобусе устроил погоню со стрельбой через весь Владивосток

С перекрестка Алеутская-Светланская на остров Русский через Океанский проспект

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В центре Владивостока, на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская, водитель микроавтобуса Toyota Hiace нарушил ПДД - и это привело к погоне по всему городу; остановить смутьяна удалось только с помощью оружия на острове Русский, около остановки «Аякс», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. За рулем был ранее не судимый 29-летний житель Владивостока.

Известно, что нарушитель в центре Владивостока проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД города, пересек двойную разделительную полосу и попытался скрыться. Во время попытки скрыться от полицейских нарушитель совершил ДТП с другим автомобилем в районе дома № 90 по Океанскому проспекту.

От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

В отношении мужчины составлены протоколы:

ч.2 ст. 12.27 - невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП;

ч.1 ст. 19.3 – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции;

ч.1 ст.12.26 – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

ст. 12.12 – проезд на запрещающий сигнал светофора;

ч.2 ст. 12.16 – поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части;

ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ – выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.

Проводится расследование обстоятельств инцидента.