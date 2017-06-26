С круизного лайнера, прибывшего во Владивосток, срочно был госпитализирован турист из Японии

Приморские врачи экстренно провели операцию

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Японский турист, который путешествовал на круизном лайнере «Costa NeoRomantica», был экстренно доставленный в больницу Находки с «острым животом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Приморские врачи экстренно провели операцию. В настоящее время гражданин находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, под наблюдением специалистов.

Сообщается, что информация о том, что одному из туристов океанского лайнера, направляющегося во Владивосток, стало плохо, врачи получили ночью. В этот момент лайнер находился в 120 милях от Находки, следуя во Владивосток. К судну был направлен спасательный буксир для транспортировки туриста в больницу для оказания экстренной помощи. 68-летний японский турист своевременно доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно проведена экстренная операция. После того, как состояние пациента улучшится, он будет переведен из реанимации в общее отделение.

Сегодня утром, 26 июня, круизное судно с иностранными туристами прибыло во Владивосток из Канадзавы. По традиции лайнер встретили на видовой площадке Морского терминала праздничной концертной программой, а затем более тысячи гостей сошли на берег. В приморской столице гостей ждет насыщенная культурная программа, а в 16.00 судно отшвартуется от Морского вокзала. Следующим пунктом остановки морского гиганта станет южнокорейский порт Сокчо.

Стоит отметить, что Costa NeoRomantica впервые зашел в Приморье в мае этого года.