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На центральной Набережной Владивостока туристам продавали испорченные деликатесы

Изъято 60 килограммов подозрительной продукции
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Более 60 килограммов сомнительных морепродуктов было изъято с прилавков рыбного магазина в центре во Владивостоке. Деликатесы хранились без маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Инспекторами надзорного ведомства была проведена проверка одного из рыбных магазинов приморской столицы, расположенного на центральной Набережной города. Изъято более 60 кг морепродуктов: креветка варено-мороженая (более 30 кг), филе морского гребешка (6 кг), трубача (3 кг), мясо краба (1 кг) и конечности краба (8 кг). Причем часть продукции уже была явно нетоварного вида. Сомнительные морепродукты изъяты и помещены на изолированное хранение.

В отношении владельца продукции возбуждено дело об административном правонарушении.

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