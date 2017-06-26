Осьминог из Приморского океанариума, прославившийся на всю России, переехал на ПМЖ

Хэнк переехал в главный корпус

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

У известного осьминога Хэнка закончился карантин и переведен из научно-адаптационного корпуса в основное здание океанариума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Как ранее сообщало РИА VladNews, осьминог, пойманный около месяца назад около у острова Русский, получил широкую известность, когда ему удалось сдернуть крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбраться наружу. Видео «гуляющего» осьминога разошлось по интернету и СМИ.

Во время карантина у Хэнка не было обнаружено никаких заболеваний и патологий. У осьминога отличный аппетит.

Компанию осьминогу составили морские вороны, керчаки и восточные окуни. Хэнк спокойно отнесся к такому соседству и особого интереса к рыбам не проявляет. Он обживает водоем, курсируя из одного конца в другой, или обследует щупальцами смотровое окно.