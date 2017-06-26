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Политика и экономика

Примстат: В 2017 году в Приморье «хромает» экспорт

Основными контрагентами региона остаются Япония, Китай и Корея
Фото: customs-tv.ru Фото: customs-tv.ru
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

По данным дальневосточной таможни и госстатистики, внешнеторговый оборот по Приморскому краю за январь-март 2017 года составил 1 441,4 миллиона долларов США, в том числе экспорт – 686,8, импорт – 754,6 млн. долларов США. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-67,8 млн. долларов США), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (52% внешнеторгового оборота), Япония (15%) и Республика Корея (10%).

Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на минеральные продукты (44%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (36%), древесину и изделия из нее (14%).

В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (42%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22%).

В январе-марте текущего года внешний оборот транспортных услуг составил 306,2 миллиона долларов. При этом организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам транспортных услуг на 250,6 миллиона долларов США, импортировано – на 55,6 миллиона долларов США.

В структуре транспортных услуг преобладают услуги водного транспорта, как по экспорту (97%), так и по импорту (94%).

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