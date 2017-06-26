Сегодня в Приморье тепло и без осадков

26 июня погоду в Приморье определяют поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +14...+27 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16...+18 °C. Температура воды в Амурском заливе +16 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем +23...+25 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C.