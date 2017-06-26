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Сегодня в Приморье тепло и без осадков

Прогноз погоды на понедельник, 26 июня
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

26 июня погоду в Приморье определяют поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +14...+27 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16...+18 °C. Температура воды в Амурском заливе +16 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем +23...+25 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C.

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