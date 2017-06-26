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В Приморье осужден «черный» лесоруб

Мужчина оплатил ущерб - и получил условный срок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В Приморье приговором Дальнереченского районного суда рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Уссурийска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как установлено в судебном заседании, в октябре 2015 года, находясь на территории одного из участковых лесничеств, не имея договора купли-продажи лесных насаждений и договора аренды лесного участка, умышлено, с целью незаконной рубки и повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений, фигурант осуществил незаконную рубку деревьев породы кедр.

В последующем, осуществляя вывоз незаконно заготовленной древесины при помощи гусеничного трактора, он повредил до степени прекращения роста лесных насаждений подрост и молодняк ценных лесных культур.

В результате преступных действий подсудимого Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 270 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Кроме того, в ходе предварительного следствия им частично был возмещен причиненный экологический ущерб (на сумму 250 тысяч рублей).

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Также удовлетворен заявленный Дальнереченской межрайонной прокуратурой гражданский иск о взыскании причиненного ущерба на оставшуюся сумму.

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