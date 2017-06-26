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Как вести себя при встрече со змеей

Памятка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

С наступлением лета в населенных пунктах Приморья и их окрестностях появилось множество змей, сообщает РИА VladNews. Змей находят на детских площадкахна территории детских садов, в лечебных учреждениях, во дворах жилых домов и не только.  Любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой, однако желательно изучить приметы безобидных и ядовитых змей.

Змеи никогда не нападают без предупреждения!

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от встретившейся змеи – можно наступить на незамеченную другую. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея угрозы не представляет.

Первая помощь при укусе змеи:

1. Успокоить пострадавшего и уложить в горизонтальное положение. Это замедлит кровоток и распространение яда. Если змея фиксирована к коже после укуса, ее незамедлительно отнимают. Чем меньше длительность контакта, тем меньше количество выделенного яда.

2. Снять с конечности все украшения для предупреждения сдавления тканей при нарастании отека;

3. Крайне желательно по возможности убить или точно идентифицировать змею. Если нет возможности сделать это, за больным наблюдают. Отсутствие боли, отека и каких-либо местных или общих проявлений является свидетельством укуса неядовитой змеи;

4. Если четко известно, что змея ядовитая – мероприятия начинают незамедлительно;

5. Иммобилизация (обездвиженность) укушенной области лонгетой или импровизированной шиной;

6. Отсасывание яда из раневых поверхностей. В идеале должно производится при помощи отсоса или резиновой груши. Но при их отсутствии прибегают к отсасыванию ртом, если нет явных повреждений слизистой;

7. При необходимости лучшего отсасывания можно сделать небольшие линейные надрезы ранок от укуса;

8. Наложение сдавливающей повязки выше укушенной области. При этом перекрывается только лимфатический отток и частично венозный. Артерии должны функционировать, что предотвратит тяжелые расстройства микроциркуляции и некротические изменения;

9. Обильное питье. Это уменьшит концентрацию попавших в кровь токсинов;

10. При развитие молниеносных токсических и шоковых реакций показаны реанимационные мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и непрямой массаж сердца.

Чего не стоит делать:

1. Употреблять алкогольные напитки;

2. Суетиться, подвергаться физическим нагрузкам;

3. Накладывать жгут на конечность. Это нарушит кровоснабжение пораженных тканей, усугубляя некротические изменения кожи;

4. Производить надрезы кожи в области отека за исключением мест укусов;

5. Прижигать место укуса. Это не дает результатов, лишь увеличивает площадь раневой поверхности;

6. Накладывать теплые компрессы;

7. Массивно обкладывать конечность льдом, так как это приводит к дополнительному нарушению кровоснабжения в пораженном сегменте. Если и оказывать местную гипотермию, то только в зоне самого укуса.

Если вас или ваших спутников укусила змея – немедленно обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения.

При чрезвычайных ситуациях следует звонить: 01,101,112.

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