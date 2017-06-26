Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом

Поражение в первом бою под эгидой Bellator стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде в рамках турнира Bellator 180, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Бой, который проходил в Нью-Йорке, длился меньше двух минут. Оба спортсмена обменялись мощными ударами, после которых оказались на канвасе, однако американцу удалось быстрее прийти в себя и нанести серию ударов. Рефери был вынужден остановить схватку.

После боя Митрион заявил, что Емельяненко обладает высочайшим IQ в бое. "Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто", — отметил американский боец. В свою очередь российский спортсмен сообщил, что хотел бы провести еще одну встречу с Митрионом.

Поражение в первом бою под эгидой Bellator стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко.

Поединок двух этих спортсменов должен был состояться еще в феврале, но тогда за пару часов до боя Митриона госпитализировали с подозрением на камни в почках, бой перенесли.





