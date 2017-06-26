Появился новый «вирус-вымогатель», похожий на WannaCry

Опасный вирус атаковал компьютерные системы американской компании IDT

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Представители компании IDT рассказали о новом компьютерном вирусе, который действует по схожей схеме, как нашумевший WannaCry, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Нью Информ.

Так, о модифицированном вирусе-вымогателе впервые сообщили спустя две недели после глобальной атаки WannaCry, когда вирус заразил свыше 300 тысяч пользователей в более ста странах и потребовал так называемую компенсацию за «антидот».

В IDT заявили, что «родственник» вируса точно также требовал деньги за лечение. В ходе атаки вымогатель обошел все имеющиеся антивирусные программы и приложения, которые были установлены на персональных компьютерах фирмы, и завладел всей информации об ее сотрудниках.

Информации о том, договорились ли в IDT или нет с создателями вредоносной программы, пока нет.