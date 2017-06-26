Витя хочет сохранить лицо

Сегодня в поддержке нуждается маленький житель Владивостока – Витя Чернявский

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Мальчику всего два года, а ему уже предстоит серия серьезных операций и большие испытания, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал.

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