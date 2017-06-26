Приморские тхэквондисты готовятся сразу к четырем крупным соревнованиям, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. Наши бойцы провели традиционные летние сборы на острове Русском. Там более сотни спортсменов со всего края совершенствовали свои навыки в преддверии международного турнира в Корее, первенства России и других мероприятий.
Приморские тхэквондисты провели летние тренировочные сборы
Зарядка, тренировка, ОФП, тестовые поединки — и так каждый деньВладивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.
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