Опасную рыбу поймали в Приморье

Жуткий улов представляет опасность для жизни

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Рыбаки из Приморья поймали опасную рыбу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Суходоле, село, входящее в состав Большекаменского городского округа. Там рыбаки порадовали себя необычной добычей - ярко-синей рыбой с желтыми плавниками.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков что это за зверь, и с чего его едят.

"Это желтопёрая собака-рыба (Takifugu xanthopterus). Ее также называют и как полосатая собака-рыба. Субтропический вид, до 60 см в длину (обычно до 40 см). Может плавать как вперед, так и назад, а также сильно раздувается в случае опасности, превращается в шар прямо на глазах, заглатывая воздух. Считается ядовитой, но японские мастера могут готовить и считают, что мышцы и кожа - не ядовиты. В нашем заливе встречается редко, но ежегодно, и только в теплый период - с июня по октябрь. В целом в заливе встречается до семи видов собаки-рыбы или фугу, многие из которых ядовиты, но наиболее ядовитыми являются их гонады - половые продукты, печень и другие внутренние органы, а также кожа", - рассказал Владимир Раков.

Также эксперт заверил, что лучше эту рыбу не готовить и в пищу не употреблять, по возможности не стоит даже прикасаться к улову, который представляет огромную опасность для жизни.

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