В Солнечной системе обнаружена неизвестная планета

Планета якобы располагается в поясе Койпера

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Американские астрономы заявили о существовании в Солнечной системе неизвестной планеты, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН. По размерам и массе планета может быть сравнима с Марсом.

Планета якобы располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы за орбитой Нептуна. Эта область содержит в себе множество крупных ледяных осколков и небесных тел. Проведенные расчеты показывают, что новое космическое тело может быть удалено от материнской звезды на расстояние в 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов.

Напомним, что в настоящее время в Солнечной системе официально насчитывается только восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Однако в январе прошлого года Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института обнаружили свидетельства существования еще одной, девятой по счету планеты, по своим характеристикам напоминающую Нептун, но удаленную от Солнца на расстояние 600–1200 астрономических единиц.