«Costa NeoRomantica» возвращается в Приморье

Прибытие океанского лайнера ожидается в семь часов утра

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Круизное судно с южнокорейскими туристами идет к нам из Канадзавы, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на краевую администрацию. Увидеть лайнер у Морского вокзала Владивостока можно будет уже завтра, 26 июня.

По традиции судно встретят на видовой площадке Морского терминала праздничной концертной программой. Начало торжественной церемонии запланировано на восемь часов утра. Затем более тысячи гостей сойдут на берег.

«Во Владивостоке иностранные туристы побывают в Приморской картинной галерее и познакомятся с музеями нашего города – музеем Дальневосточного федерального университета, краевым музеем имени Арсеньева, музеями современного искусства "Заря" и военной техники на Садгороде», – сообщили во Владивостокском морском терминале.

Кроме того, в программу пребывания иностранных гостей включено посещение таких популярных туробъектов, как подводная лодка «С-56» и видовая площадка в районе фуникулера. Изюминкой экскурсионного маршрута станет мини-путешествие по Транссибирской магистрали.

«В 16.00 судно отшвартуется от Морского вокзала Владивостока. Следующим пунктом остановки морского гиганта станет южнокорейский порт Сокчо», – уточнили специалисты.

Отметим, это второй визит лайнера в Приморье в этом сезоне. Впервые гости и жители края увидели Costa NeoRomantica в мае этого года. Тогда лайнер привёз в регион более тысячи туристов из Республики Корея и Японии.

Напомним, с мая по сентябрь этого года круизные суда зайдут в Приморье рекордные 14 раз.