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В Пакистане погибли 123 человека

Еще 15 получили серьезные травмы
Фото: Arshad Фото: Arshad
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Серьезный пожар произошел в Пакистане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Инцидент случился в в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб, где перевернулась цистерна с топливом. Возле автомобиля собрались люди, пожелавшие набрать вытекающее горючее, когда произошел мощный взрыв. Причины случившегося пока не установлены.

В результате погибли 123 человека, 15 получили травмы в видео сильнейших ожогов, некоторые находятся в критическом состоянии. 

Также огнем были уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. В настоящее время спасатели смогли локализовать пожар.

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