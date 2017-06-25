В Пакистане погибли 123 человека

Еще 15 получили серьезные травмы

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Серьезный пожар произошел в Пакистане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Инцидент случился в в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб, где перевернулась цистерна с топливом. Возле автомобиля собрались люди, пожелавшие набрать вытекающее горючее, когда произошел мощный взрыв. Причины случившегося пока не установлены.

В результате погибли 123 человека, 15 получили травмы в видео сильнейших ожогов, некоторые находятся в критическом состоянии.

Также огнем были уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. В настоящее время спасатели смогли локализовать пожар.