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Эксперт: Акула, пойманная на острове Путятин, была еще молода

Специалист прокомментировал недавнее появление акулы в крае
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавнее появление акулы в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним,ранее агентство сообщало, что местные жители острова Путятин выловили из моря акулу. По словам Владимира Ракова, на снимках запечатлена обыкновенная небольшая (молодая) сельдевая акула. 

"Это хорошо видно по длинным и острым зубам, загнутым внутрь - у большой белой акулы зубы крупнее, по краю зазубрены, расположены ровным рядом, и для нее характерна своя "улыбка", по заостренному конусообразному рылу - у белой акулы оно притуплено, и характерной окраске брюшной стороны - у белой акулы и акулы мако брюхо чисто-белое", - комментирует главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

Однако, специалист заверяет, что относиться к сельдевым акулам стоит с осторожностью.

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