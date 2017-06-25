Рейтинг лучших гоночных машин, которые подходят для обычных дорог

Эксперты назвали самые лучшие гоночные автомобили, которые будут пригодны и для езды по обычным дорогам, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.
Первую строчку хит-парада занимает Ford GT, выпущенный в этом году.
Второе место досталось Ferrari GT40, выпускаемому с 1964 года. Прототип транспортного средства создал знаменитый Генри Форд, и предполагалось, что это будет исключительно гоночная машина.
Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz CLK GTR 1997 года выпуска.
Далее по списку - Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.