Рейтинг лучших гоночных машин, которые подходят для обычных дорог

Мнение экспертов

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Эксперты назвали самые лучшие гоночные автомобили, которые будут пригодны и для езды по обычным дорогам, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.

Первую строчку хит-парада занимает Ford GT, выпущенный в этом году.

Второе место досталось Ferrari GT40, выпускаемому с 1964 года. Прототип транспортного средства создал знаменитый Генри Форд, и предполагалось, что это будет исключительно гоночная машина.

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz CLK GTR 1997 года выпуска.

Далее по списку - Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.