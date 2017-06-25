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Рейтинг лучших гоночных машин, которые подходят для обычных дорог

Мнение экспертов
Фото: 116chelny.ru Фото: 116chelny.ru
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Эксперты назвали самые лучшие гоночные автомобили, которые будут пригодны и для езды по обычным дорогам, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.

Первую строчку хит-парада занимает Ford GT, выпущенный в этом году.  

Второе место досталось Ferrari GT40, выпускаемому с 1964 года. Прототип транспортного средства создал знаменитый Генри Форд, и предполагалось, что это будет исключительно гоночная машина. 

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz CLK GTR 1997 года выпуска. 

Далее по списку - Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.

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