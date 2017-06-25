Автовладельцы отметили необходимые изменения в ОСАГО

Респонденты приняли участие в опросе

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Автовладельцы рассказали о тех изменениях в ОСАГО, которые, на их взгляд, больше всего необходимы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на журнал «За Рулем».

Автовладельцам было предложено оценить необходимость следующих изменений:

Развитие «натурального» возмещения (ремонта): расширение сети СТО, упрощение процедуры взаимодействия со страховой компанией;

Изменение способа расчета стоимости тарифа, его либерализация, для большей конкуренции между страховщиками и улучшения сервиса;

Совершенствование сервисов «Электронный полис ОСАГО» и «Единый агент РСА»;

Отмена договора цессии, чтобы избавить систему от «криминальных автоюристов» и мошенников;

Я за все вышеперечисленные изменения;

Затрудняюсь ответить.

Больше трети опрошенных (39,63%) считают, что необходимы все предложенные изменения, каждый пятый респондент полагает, что изменение способа расчета стоимости тарифа, его либерализация, для большей конкуренции между страховщиками и улучшения сервиса, является одним из приоритетных направлений модернизации системы.

Считают, что необходимо развивать натуральное возмещение (ремонта) в части увеличения сети СТО и упрощения бизнес-процессов со страховой компанией -12, 31%, примерно такое количество опрошенных затруднились в выборе предпочтений по совершенствованию ОСАГО (12,42%). Каждый десятый респондент (11,06%) полагает, что, в первую очередь, необходимо улучшать сервисы по оформлению электронного полиса ОСАГО и «Единый агент РСА». Менее 5% (4,19%) участников опроса хотели бы отменить договор цессии, чтобы избавить систему от «криминальных автоюристов» и мошенников.