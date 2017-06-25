Пьяный отец изнасиловал четырехлетнюю дочь в Красноярском крае

40-летнего мужчину подозревают в изнасиловании собственной 4-летней дочери, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
По версии следствия, отец девочки находился в сильнейшем алкогольном опьянении. О произошедшем ребенок рассказал своей 18-летней сестре, которая и обратилась в полицию.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Признаваться в содеянном мужчина не планирует, свою причастность и вину полностью отрицает.
Пострадавшая находится в социальном центре для детей и подростков.