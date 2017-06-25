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В Приморье произошла «нелепая» авария

"Хотелось как лучше, а получилось как всегда"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Уссурийск - Борисовка, где участником аварии стал один автомобиль. Водитель легкового авто не справился с упражнением своего транспорта и вылетел с трассы в кювет. Однако косвенным участником аварии стал еще один автолюбитель, который не убедился в безопасности совершаемого маневра и начал выполнять разворот поперек трассы. 

Водитель, чье авто угодило в кювет, всеми силами пытался избежать столкновения с невнимательным автомобилистом, однако свой транспорт удержать на трассе все же не удалось. Примечательно, что между собой автомобили не столкнулись. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Момент нелепого ДТП зафиксировал видеорегистратор проезжающего авто.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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