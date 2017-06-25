Игорь Пушкарев стал «Человеком года 2017»

Интервью с сыном временно отстраненного от должности главы Владивостока

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

После объявления со сцены, что человеком 2017-го года стал временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев, зал буквально замер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Все понимали: победитель за наградой выйти не сможет.