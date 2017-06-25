В Спасске-Дальнем хозяин дачи лишился дома, гаража и пристройки

В результате случившегося никто не пострадал

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на улице Полевая, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Уже через 10 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели веранда и крыша дачного дома, крыша гаража и пристройка.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар девять огнеборцев и две единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.