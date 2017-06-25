Ученые выяснили, какие продукты отбивают желание заниматься сексом

Лидером стал продукт, который мы ежедневно употребляем в пищу

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Ученые перечислили список продуктов, которые снижают сексуальное желание, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.

Позицию лидера занимают сыры на основе коровьего молока. Причиной тому стали содержащиеся в них антибиотики и гормоны роста. если употреблять сыры в пищу достаточно часто, то есть риск нарушить свой гормональный баланс. Это, в свою очередь, приводит к снижению полового влечения.

Вторую строку заняли газированные напитки. Конечно напрямую они не влияют на снижение сексуального влечения, однако очень влияют на появление лишнего веса. А вот он уже становится причиной для отказа заниматься сексом.

Далее в списке оказались такие продукты, как искусственные подсластители, жареный картофель, консервы и всеми любимый напиток - кофе.